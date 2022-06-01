Миколаїв зазнав артобстрілу, містян просять триматися якнайдалі від вікон
У Миколаєві 1 червня близько 14:45 пролунали вибухи. Рашисти здійснюють артилерійський обстріл
Про це у телеграм-каналі повідомив міський голова Олександ Сенкевич.
У повідомленні він закликав мешканців бути обережними і триматись подалі від вікон.
"Прошу всіх бути максимально обережними! Тримайтесь подалі від вікон!" – наголосив Сєнкевич.
- Нагадаємо, окупанти обстріляли Миколаївщину: одна людина загинула, 22 постраждали
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