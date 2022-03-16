У Миколаєві можна отримати безкоштовні продукти у відділеннях "Нової пошти"
Крупи, воду, сік, чай, каву, а також інші речі гуманітарної допомоги як-от засоби гігієни, одяг видаватимуть у двох відділеннях "Нової пошти" з 17 березня
Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на пресслужбу поштовтого оператора.
Зокрема, гуманітарну допомогу можна отримати у відділенні №2 (вул. Морехідна,1в/6) та відділення №3 (вул. Космонавтів, 83А).
Видача продуктів почнеться з 9 години, при собі бажано мати сумку або пакет. Продукти та речі можуть отримати усі охочі, видаватимуть їх щодня.
У компанії зазначають, що вказані відділення будуть працювати тільки на роздачу допомоги. Це реалізовано за підтримки благодійної організації Help Ukraine.
Нагадаємо, окупанти продовжують обстрілювати Миколаїв у декількох районах, але помалу відступають. Так ситуацію в місті 15 березня змалювала депутатка Миколаївської облради про ситуацію в місті та області Вікторія Москаленко.
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