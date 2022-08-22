Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у телеграмі.

Як йдеться у повідомленні, у Миколаєві 23–24 серпня не запроваджують жодних обмежувальних заходів, однак мешканцям запропонують працювати дистанційно.

"Місто ми закривати не будемо на 23–24 серпня. Проте прошу всіх бути максимально акуратними. Також готуємо розпорядження, де рекомендуємо всім працювати дистанційно в ці дні. Ми не проводимо ніяких заходів, прошу не збиратись у великі колективи у ці дні. Використайте цей час для відпочинку з розумом", - пише Кім.

Також Кім зазначив, що українські військові не бачать перспективи швидкого просування ворога в сторону Миколаєва.

"Стосовно міфів, що вони (російські військові, - ред.) наступають. Це, як на початку війни, роздувається, щоб усі боялися", - додав він.

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