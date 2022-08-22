У Миколаєві на День Незалежності не запроваджуватимуть обмежень, але жителям рекомендують працювати віддалено, - ОВА
У Миколаєві 23–24 серпня не запроваджують жодних обмежувальних заходів, однак мешканцям запропонують у ці дні працювати дистанційно
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у телеграмі.
Як йдеться у повідомленні, у Миколаєві 23–24 серпня не запроваджують жодних обмежувальних заходів, однак мешканцям запропонують працювати дистанційно.
"Місто ми закривати не будемо на 23–24 серпня. Проте прошу всіх бути максимально акуратними. Також готуємо розпорядження, де рекомендуємо всім працювати дистанційно в ці дні. Ми не проводимо ніяких заходів, прошу не збиратись у великі колективи у ці дні. Використайте цей час для відпочинку з розумом", - пише Кім.
Також Кім зазначив, що українські військові не бачать перспективи швидкого просування ворога в сторону Миколаєва.
"Стосовно міфів, що вони (російські військові, - ред.) наступають. Це, як на початку війни, роздувається, щоб усі боялися", - додав він.
- З 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня у Харкові та Харківській області триватиме комендантська година.
- Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що 23-24 серпня РФ може збільшити кількість обстрілів українських міст через День Незалежності.
- Працівникам Урядового кварталу рекомендують з 22 по 26 серпня працювати дистанційно з дому – через імовірну підвищену ракетну небезпеку.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.56
Купівля 39.56Продаж 40.27
-
EUR
Купівля 39.75Продаж 40.66
- Актуальне
- Важливе