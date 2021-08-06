У Миколаєві на подвір'я кинули гранату, поліція порушила справу

Про це повідомила пресслужба Нацполіції Миколаївської області.



Близько 4:45 ранку до поліції звернулася жінка. Вона розповіла, що на її подвір'ї стався вибух, в результаті якого було пошкоджено автомобіль, віконне скло будинку та частину даху. Сама жінка та мешканці будинку не постраждали.



Вибухотехніки та слідчі вилучили з місця вибуху уламки, попередньо, від гранати РГД-5. Вилучені уламки відправили на експертизу.



Поліція порушила кримінальну справу за ознаками ч. 2 ст. 194, тобто умисне знищення або пошкодження майна. Причетним загрожує покарання у вигляді ув'язнення на строк до 10 років. Зараз проводиться розслідування.



На подвір'я 50-річної мешканки міста хтось кинув гранату.



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