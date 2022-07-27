У Миколаєві прогриміли вибухи
У ніч з 26 на 27 липня у Миколаєві пролунали вибухи
Про це Еспресо.TV повідомили жителі Миколаєва.
Повітряну тривогу у Миколаївській області оголосили о 02:00. Відбій пролунав о 4:15. Повідомлення про вибухи з'явились близько 2:45.
Офіційних коментарів стосовно вибухів у Миколаєві - поки немає.
Новина доповнюватиметься...
- 26 липня у небі над Херсонською областю російські гелікоптери збили власний ударний вертоліт Ка-52.
- Українські сили оборони повністю звільнили від окупантів села Андріївка та Лозове у Херсонській області.
- ППО знищила дві ракети типу Х-31, які були направлені в напрямок Баштанки, Миколаївської області.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.34
Купівля 38.34Продаж 39.3
-
EUR
Купівля 38.72Продаж 39.84
- Актуальне
- Важливе