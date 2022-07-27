У Миколаєві прогриміли вибухи

Про це Еспресо.TV повідомили жителі Миколаєва.

Повітряну тривогу у Миколаївській області оголосили о 02:00. Відбій пролунав о 4:15. Повідомлення про вибухи з'явились близько 2:45.

Офіційних коментарів стосовно вибухів у Миколаєві - поки немає.

Новина доповнюватиметься...