У Миколаєві пролунали вибухи
Ввечері 1 червня у Миколаєві пролунали вибухи
Про це повідомляють місцеві, інформація також з'явилась у застосунку "єТривога".
Вибухи пролунали близько 19:00. Офіційної інформації стосовно інциденту у Миколаєві поки немає. У місті не оголошували повітряну тривогу.
Новина оновлюватиметься...
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.29
Купівля 34.29Продаж 35.44
-
EUR
Купівля 36.15Продаж 37.66
- Актуальне
- Важливе