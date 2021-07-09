Про це повідомляє прес-служба поліції.



У Миколаєві сталася бійка зі стріляниною.



З місця події правоохоронці доставили до відділку шестеро осіб віком від 20 до 34 років - мешканців обласного центру та області. Із одного з автомобілів, у якому перебували чоловіки, поліцейські вилучили два предмети.



Наразі правоохоронці з’ясовують обставини та причини конфлікту.



Слідчі відділення поліції 2 Миколаївського районного управління поліції відкрили кримінальні провадження за ст. 263 "Незаконне зберігання зброї" та ст. 296 "Хуліганство" ККУ.



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