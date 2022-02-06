У Миколаєві суддя пішов з посади й формуватиме загони Територіальної оборони

Про це у Вищу раду правосуддя повідомив суддя Ленінського райсуду Дмитро Губницький, пише "Судово-юридична газета".



Як зазначається, Кирильчук займатиметься "формуванням у Миколаєві підрозділів територіальної оборони".



Читайте також: До добровольчих загонів територіальних громад братимуть і тих, хто ніколи не служив у війську



Сам Кирильчук сказав колегам, що підписав контракт одразу на п'ять років.



Довідка



Олег Кирильчук - учасник бойових дій.



У Миколаєві він опинився після початку АТО у 2014 році, розповідають NikVesti.



27 грудня 2014 року Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) надала Олегу Кирильчуку рекомендацію щодо переведення з посади судді Свердловського міського суду Луганської області на посаду судді Ленінського райсуду Миколаєва.



Проте 30 січня 2015 року Олега Кирильчука під час мобілізації було призвано до Збройних Сил України.



29 квітня 2016 року Олега Кирильчука було звільнено в запас.



Після звільнення він повернулося до здійснення правосуддя.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb