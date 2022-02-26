У Миколаєві тривають вибухи й постріли

Про це пише Суспільне Миколаїв.



Станом на 3:20 вибухи в місті тривали. О 3:33 повідомили про постріли. Станом на 3:43 звуки вибухів і пострілів лунали впродовж 30 хвилин. О 3:45 постріли тривали.

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