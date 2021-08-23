У Миколаєві відкрили 72-метровий флагшток з використанням особливого архітектурного рішення

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської ОДА.



Флагшток було створено за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Він розміщений у парку "Юних героїв".



"Миколаївщина стала однією з 13 областей України, яка приєдналась до акції встановлення найбільших флагштоків із Державним Прапором. Одночасно подібні урочистості відбувалися на Черкащині за участю президента України Володимира Зеленського", - йдеться у повідомленні ОДА.



Розмір полотна стягу становить 12 на 18 метрів, площа - 216 кв. м. Важить він понад 30 кг.



Навколо стели з державною символікою будівельники облаштували майданчик у оточенні підпірних стін з опорядженням листами легованої сталі CORTEN (кортен). Ця сталь в усьому світі та в Україні служить матеріалом для спорудження будівель та використовується для реконструкції історичних споруд і створення витворів сучасного мистецтва - скульптурних композицій, пам'ятників, містків. У Миколаєві її застосовано вперше.

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