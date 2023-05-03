У Миколаєві викрили студента, який допомагав російським літакам атакувати місто
Студент миколаївського вишу за гроші співпрацював з російською спецслужбою, передавав координати ЗСУ та об'єктів соціальної інфраструктури для обстрілів з авіації
Про це інформує Служба безпеки України.
Зловмисник надавав ворогу інформацію про об'єкти соціальної інфраструктури в Миколаєві, зокрема міські заклади освіти та лікарні. Також фігурант передавав координати дислокації Сил оборони.
За кожне позначення на електронній карті він отримував від спецслужб РФ по 2 тис. гривень.
"Розвідувальна інформація потрібна була ворогу для підготовки масованих повітряних атак на українське місто", - пише відомство.
Слідство встановило, що до 20-річного студента одного з місцевих вишів у березні цього року російська спецслужба дистанційно звернулася через його прокремлівські коментарі, які той публікував у різних телеграм-каналах.
Вдома у ворожого інформатора виявлено телефони з доказами.
Нині зловмиснику повідомили про підозру. Суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою.
Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми.
- Також СБУ затримала російського інформатора, який збирав дані про Південноукраїнську атомну електростанцію.
- Раніше правоохоронці викрили російського інформатора, який через заборонену соцмережу передавав деенерівцю розміщення ЗСУ у звільненому Лимані.
- СБУ затримала російського інформатора, який передавав інформацію про оборону заводів, локації Збройних Сил України та промислові об’єкти в Одеській області.
- СБУ затримала в Слов’янську чоловіка, яка передавала рашистам розвіддані про українських військ, за це йому обіцяли гроші та "посаду" після нібито окупації.
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