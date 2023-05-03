Про це інформує Служба безпеки України.

Зловмисник надавав ворогу інформацію про об'єкти соціальної інфраструктури в Миколаєві, зокрема міські заклади освіти та лікарні. Також фігурант передавав координати дислокації Сил оборони.

За кожне позначення на електронній карті він отримував від спецслужб РФ по 2 тис. гривень.

"Розвідувальна інформація потрібна була ворогу для підготовки масованих повітряних атак на українське місто", - пише відомство.

Слідство встановило, що до 20-річного студента одного з місцевих вишів у березні цього року російська спецслужба дистанційно звернулася через його прокремлівські коментарі, які той публікував у різних телеграм-каналах.

Вдома у ворожого інформатора виявлено телефони з доказами.

Нині зловмиснику повідомили про підозру. Суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою.

Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми.