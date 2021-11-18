У Миколаєві застрелили чоловіка, за попередніми даними - місцевого бізнесмена

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Миколаївській області.



Про постріли у дворі будинку по вул. Сінній поліції повідомили близько 20:15 місцеві жителі.



На місці події біля одного з під'їздів знайшли тіло чоловіка з вогнепальним пораненням. Крім того, поранення зазнав ще один громадянин, йому надали медичну допомогу.



За кілька кварталів від місця злочину поліцейські виявили мисливську рушницю з плямами, схожими на кров. Наразі встановлюється чи саме з цієї зброї стріляли у чоловіків. Рушницю відправлять на експертизу.



Подію розслідують за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). У місті запроваджено спеціальну поліцейську операцію зі встановлення та затримання причетних до злочину осіб.



Видання Новости N повідомляє, що вбитий - 51-річний житель Миколаєва Ігор Плиндик, який мав стосунок до будівельного бізнесу.



За даними видання, чоловік разом із дівчиною заїхав автомобілем Audi у двір будинку по вул. Сінний. Там у нього вистрілили з мисливської рушниці, після чого постраждалий спробував втекти, але вбивця наздогнав його біля під'їзду та добив. За попередньою інформацією, дівчину нападник не чіпав.







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