У Миколаєві застрелили чоловіка, за попередніми даними - місцевого бізнесмена
Увечері 18 листопада у Миколаєві сталася стрілянина, під час якої одного чоловіка вбили, ще одного - поранили
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Миколаївській області.
Про постріли у дворі будинку по вул. Сінній поліції повідомили близько 20:15 місцеві жителі.
На місці події біля одного з під'їздів знайшли тіло чоловіка з вогнепальним пораненням. Крім того, поранення зазнав ще один громадянин, йому надали медичну допомогу.
За кілька кварталів від місця злочину поліцейські виявили мисливську рушницю з плямами, схожими на кров. Наразі встановлюється чи саме з цієї зброї стріляли у чоловіків. Рушницю відправлять на експертизу.
Подію розслідують за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). У місті запроваджено спеціальну поліцейську операцію зі встановлення та затримання причетних до злочину осіб.
Видання Новости N повідомляє, що вбитий - 51-річний житель Миколаєва Ігор Плиндик, який мав стосунок до будівельного бізнесу.
За даними видання, чоловік разом із дівчиною заїхав автомобілем Audi у двір будинку по вул. Сінний. Там у нього вистрілили з мисливської рушниці, після чого постраждалий спробував втекти, але вбивця наздогнав його біля під'їзду та добив. За попередньою інформацією, дівчину нападник не чіпав.
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