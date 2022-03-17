У Миколаївській області над житловими будинками збили крилату ракету, – голова ОВА
У Миколаївській області над житловими будинками збили ворожу крилату ракету "Калібр".
Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Про збиття ракети "Калібр" повідомили 17 березня. Наразі жодних деталей невідомо.
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