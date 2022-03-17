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Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією У Миколаївській області над житловими будинками збили крилату ракету, – голова ОВА

У Миколаївській області над житловими будинками збили крилату ракету, – голова ОВА

17 березня, 2022 четвер
14:14
війна з Росією

У Миколаївській області над житловими будинками збили ворожу крилату ракету "Калібр".

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Про збиття ракети "Калібр" повідомили 17 березня. Наразі жодних деталей невідомо.
 

"Збитий калібр над житловим сектором", – заявив Кім.
 
  • Нагадаємо, ЗСУ знищили колони техніки та батальйонно-тактичну групу окупантів, котрі рухалися в бік Кам'янки на Харківщині.
  • Російське вторгнення в Україну значною мірою застопорилося на всіх фронтах. Натомість відсіч українських військ залишається стійкою і добре скоординованою.
  • Також повідомляли, що розвідка оприлюднила імена російських військових ракетної бригади, які обстрілюють українські міста.

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Миколаївська область
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