ЗСУ знищили колони техніки та батальйонно-тактичну групу окупантів, котрі рухалися в бік Кам'янки на Харківщині

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.



"Колони техніки нового 437-го навчального полку та батальйонно-тактична група 26-го танкового полку 47-ої танкової дивізії ЗС РФ рухалися в напрямку Кам'янки Харківської області. Однак противник був вміло зупинений нашими воїнами", - повідомив він.

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