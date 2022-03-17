ЗСУ знищили колони техніки та батальйонно-тактичну групу окупантів, котрі рухалися в бік Кам'янки на Харківщині
Українські військові знищили техніку та батальйонно-тактичну групу 47-ї танкової дивізії РФ, яка прямувала в бік Кам'янки Харківської області
Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
"Колони техніки нового 437-го навчального полку та батальйонно-тактична група 26-го танкового полку 47-ої танкової дивізії ЗС РФ рухалися в напрямку Кам'янки Харківської області. Однак противник був вміло зупинений нашими воїнами", - повідомив він.
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