У Мінагрополітики спрогнозували, що буде з цінами на овочі взимку

Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

За його словами, аграрії центральних, західних, північних регіонів країни почали системно вирощувати овочі, і їх цьогоріч удосталь.

“Овочів цього року ми виростили в достатній кількості. Інше питання чи зможемо ми їх зберегти, бо інфраструктури для зберігання врожаю до весни не вистачає, і вона не може з'явитися дуже швидко. Тому сезонні коливання цін на овочі все ж можуть бути”, – сказав Висоцький.

Він зазначив, що переробна галузь розвивається попри війну, однак потребує інвестицій. Цьогоріч декілька десятків заводів уже запустилися або перебувають на етапі запуску.