У Мінагрополітики спрогнозували, що буде з цінами на овочі взимку
Стрімкого зростання цін на овочі, як це було торік, в Україні не очікується. Однак сезонні коливання цін усе ж можуть бути
Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.
За його словами, аграрії центральних, західних, північних регіонів країни почали системно вирощувати овочі, і їх цьогоріч удосталь.
“Овочів цього року ми виростили в достатній кількості. Інше питання чи зможемо ми їх зберегти, бо інфраструктури для зберігання врожаю до весни не вистачає, і вона не може з'явитися дуже швидко. Тому сезонні коливання цін на овочі все ж можуть бути”, – сказав Висоцький.
Він зазначив, що переробна галузь розвивається попри війну, однак потребує інвестицій. Цьогоріч декілька десятків заводів уже запустилися або перебувають на етапі запуску.
- За даними Держстату, у червні 2023 року інфляція на споживчому ринку трохи прискорилася - до 0,8% проти 0,5% у травні.
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