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У Мінекономіки заявили про готовність України замінити російські чавун і залізну руду на ринку ЄС

16 листопада, 2023 четвер
17:05
Економіка

Україна готова додатково виводити до 1,5 млн тонн чавуну та залізної руди на ринок Євросоюзу і таким чином замінити російських експортерів

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

У відомстві нагадали, що Росія є одним із найбільших світових експортерів чавуну та залізної руди. Вона посідає друге місце у світі за експортом чавуну та дев’яте – за обсягом експорту залізних руд. Питання запровадження санкцій проти імпорту цих категорій було на порядку денному в 4-му, 5-му, 6-му та 9-му пакетах санкцій ЄС. Проте обмежень досі немає.

У Мінекономіки наголосили, що запровадження санкцій на ввезення чавуну та залізної руди в ЄС, по-перше, надасть додаткові можливості для українських виробників, а по-друге, може послабити російську економіку. Йдеться про втрату доходів у розмірі приблизно 1 млрд доларів США.

"Україна є потенційним постачальником залізної руди та чавуну для європейського ринку. Станом на вересень 2023 році в Україні простоюють п'ять доменних печей загальною потужністю близько 6-7 млн тонн. Зараз вони працюють на знижених потужностях, приблизно на 50%. Згідно з даними за січень-липень 2023 року, цього року Україна може збільшити експорт чавуну приблизно до 1,5 млн тонн", - зазначив заступник міністра економіки України Олексій Соболев.

"Активація потужностей залежить від подолання матеріально-технічних обмежень і забезпечення стабільного постачання електроенергії та води", – додав він.

Україна
Росія
ЄС
бізнес
імпортозаміщення
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