У Мінінфраструктури розповіли, як виводитимуть Укрзалізницю із найбільшої кризи за роки її існування

Про це у Facebook повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури.



Згідно з повідомленням, під головуванням міністра інфраструктури Олександра Кубракова відбулось перше засідання Антикризового штабу для відновлення сталого функціонування Укрзалізниці.



У пресслужбі зазначили, що наразі Укрзалізниця перебуває в найбільшій за всі роки свого існування кризі.



"Річний план закупівель, який виконаний тільки на 34,2%, корупція, неефективний менеджмент і затягування реалізації критичних для держави рішень - у результаті, майже вся залізнична інфраструктура зараз у критичному стані. Так, у 2021 році замість 400 км запланованих капремонтів роботи проведені тільки на 169 кілометрах", - наголосили у відомстві.



За словами Кубракова, у фокусі засідання були закупівлі продукції, яка необхідна для стабільного функціонування залізниці.



Він також наголосив. що корупція та проблеми в управлінні компанією є не тільки перепоною для швидкого втілення в життя проєктів президентської програми "Велике будівництво", а також і для безпечної роботи залізниці. Зокрема, на третині залізничних колій, або майже 9 тис. км, прострочені планові ремонти.



Так, основними темами першого засідання Антикризового штабу стали: розв'язання проблеми проваленого плану закупівель матеріалів для забезпечення роботи Укрзалізниці; підготовка фінплану компанії на 2022 рік із урахуванням її реального стану; підвищення ефективності роботи наглядової ради через встановлення реалістичних та конкретних показників ефективності для її членів; покращення якості роботи правління Укрзалізниці; укладення довготривалих контрактів з компаніями, які постачають критично важливі позиції для підприємств Укрзалізниці; розробка окремих методологій закупівель для залізничної галузі; перехід на прямі договори з виробниками продукції, зокрема, дизпалива.



"Ці стратегічні зміни покликані розв'язати проблему періодичних криз в процесі постачання продукції "Укрзалізниці", що своєю чергою ставить під загрозу роботу державної залізничної компанії.



У пресслужбі додали, що Мінінфраструктури, Укрзалізниця та учасники штабу домовилися допрацювати єдині правила для закупівель залізничної номенклатури, які дозволять впровадити довгострокові контракти у цій сфері.



Учасники також домовилися зустрічатися у такому форматі не рідше одного разу на місяць, а в разі потреби проводити позачергові засідання.

Нагадаємо, раніше 20 вересня Укрзалізниця була змушена змінити маршрут поїздів з Чернівців до Києва через просідання ґрунту на перегоні Новоселиця - Мамалига.