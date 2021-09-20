Укрзалізниця змінила маршрут поїздів з Чернівців до Києва через зсув ґрунту
Укрзалізниця змінила маршрут поїздів з Чернівців до Києва через просідання ґрунту на перегоні Новоселиця - Мамалига, відновлення якої триватиме щонайменше 10 годин
Про це пресслужба Укрзалізниці повідомила у Telegram.
У пресслужбі нагадали, що у результаті провалу ґрунту під залізницею на перегоні Новоселиця - Мамалига у Чернівецькій області утворилася яма глибиною 6 метрів.
Зазначається, що відновлювальні роботи триватимуть щонайменше десять годин.
У пресслужбі зазначили, що Укрзалізниця доставлятиме пасажирів поїзда №117 Київ - Чернівці від станції Мамалига автотранспортом до Львівської залізниці.
Крім того, поїзд №118 Чернівці - Київ відправленням з Чернівців о 19:46 вирушить зміненим маршрутом через Заліщики та Тернопіль. З маршруту будуть виключені зупинки на станціях Новоселиця, Ларга, Кам'янець-Подільський, Дунаївці та Гречани - пасажирів з цих станцій буде забрано окремим рейсом згідно з графіком.
У пресслужбі додали, що орієнтовний час затримки прибуття до Києва через об'їзний маршрут та причеплення додаткових вагонів з напрямку Кам'янця-Подільського по станції Хмельницькій становитиме близько двох годин.
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