Укрзалізниця змінила маршрут поїздів з Чернівців до Києва через зсув ґрунту

Про це пресслужба Укрзалізниці повідомила у Telegram.



У пресслужбі нагадали, що у результаті провалу ґрунту під залізницею на перегоні Новоселиця - Мамалига у Чернівецькій області утворилася яма глибиною 6 метрів.



Зазначається, що відновлювальні роботи триватимуть щонайменше десять годин.



У пресслужбі зазначили, що Укрзалізниця доставлятиме пасажирів поїзда №117 Київ - Чернівці від станції Мамалига автотранспортом до Львівської залізниці.



Крім того, поїзд №118 Чернівці - Київ відправленням з Чернівців о 19:46 вирушить зміненим маршрутом через Заліщики та Тернопіль. З маршруту будуть виключені зупинки на станціях Новоселиця, Ларга, Кам'янець-Подільський, Дунаївці та Гречани - пасажирів з цих станцій буде забрано окремим рейсом згідно з графіком.



У пресслужбі додали, що орієнтовний час затримки прибуття до Києва через об'їзний маршрут та причеплення додаткових вагонів з напрямку Кам'янця-Подільського по станції Хмельницькій становитиме близько двох годин.

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