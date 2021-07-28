У Мінінфраструктури розповіли, які дороги можуть стати платними у першу чергу
Першими платними дорогами в Україні можуть стати Краковець - Львів - Броди - Рівне і Стрий - Мукачево
Про це пише Інтерфакс-Україна.
За словами заступниці міністра інфраструктури з питань євроінтеграції Анни Юрченко, першими платними дорогами в Україні можуть стати Краковець - Львів - Броди - Рівне і Стрий - Мукачево, однак рішення про доцільність буде прийняте після завершення техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) цих проєктів.
Юрченко зазначила, що сьогодні в Україні не так багато направлень, де може бути платна автомобільна дорога, яка б стала окупним проєктом завдяки рівню трафіку. Мова йде виключно про будівництво нових концесійних доріг, які будуть дублювати існуючі безкоштовні маршрути.
"Укравтодор до цього часу отримав дві приватні ініціативи з підготовки двох нових концесійних проєктів. Класика жанру, коли це автодорога у чистому полі. Вона, скоріше за все, буде платною. Перша - це маршрут Краковець - Львів - Броди - Рівне - більше 200 км абсолютно нового будівництва, альтернативна дорога Київ - Чоп і М-10 Львів - Краковець", - цитує агентство слова Юрченко.
Другою приватною ініціативою, за її словами, є дорога Стрий - Мукачево. Наразі розглядається варіант будівництва східніше дороги Київ - Чоп.
"Якщо зараз зі Львова у Закарпаття ми зазвичай доїжджаєомо за 2,5 години, а зимою і довше, то нова дорога має скоротити час у дорозі у 2,5 разів", - зазначила Юрченко.
Вона додала, що ТЕО по дорозі Краковець - Львів - Броди - Рівне буде завершено до кінця року, а ТЕО Стрий - Мукачево - трохи пізніше.
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