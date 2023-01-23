У Міноборони Німеччини пообіцяли рішення щодо танків Україні, але закликали до терпіння

Про це він заявив в інтерв'ю ARD.

"Це не просто питання постачання або непостачання цих танків, а й зважування наслідків бездіяльності, а також дій. "Leopard" – це важка броньована зброя, яка також може бути використана в наступальних цілях. І ви повинні дуже добре подумати, коли передаєте їх. Скоро буде ухвалено рішення. Але це залежить від багатьох факторів", – сказав Пісторіус.

Він вважає, що в інтересах Німеччини і Європи робити це обережно і виважено, "а не поспішно або легковажно".

"Рішення ухвалюються тоді, коли вони необхідні – і це відбувається в канцелярії. Серед іншого, йдеться про питання безпеки власного населення і твердження, що ми не хочемо ставати стороною у війні. І водночас усіма силами підтримувати Україну, щоб перемогти в цій війні", – сказав Пісторіус.

Під час восьмої зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Рамштайні 20 січня не узгодили надання Україні танків Leopard 2.

Україна домовилася про навчання своїх екіпажів танкістів на німецьких танках Leopard 2 та британських Challenger 2 - вони розпочнуться вже невдовзі.

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