У Міноборони розповіли, чи готують контрнаступ на Сході

Про це заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

За його словами, противник здобув тимчасові успіхи на окремих напрямках, але говорити про відступ Збройних Сил України не варто. Адже рішення і дії українського командування пояснюються специфікою його стратегії.

Щодо контрнаступу на Донбасі, речник МОУ запевнив, що територію всієї України обов'язково звільнятимуть. Наразі невідомо, коли почнеться деокупаційна операція, але, за твердженням Мотузяника, все залежатиме від того, як складатиметься ситуація на Сході і Півдні.

"Ми маємо за мету звільнити всю територію нашої держави. І рано чи пізно широкі контрнаступальні дії відбудуться. Водночас це залежатиме від загальної обстановки, яка зараз склалася на Сході і на Півдні нашої держави", = сказав речник Міноборони.

26 травня неподалік білорусько-українського кордону з Волинською областю пройдуть військові навчання ЗС РБ.

Українці залишаються великими оптимістами, вірять у свою державу і її світле майбутнє, - результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

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