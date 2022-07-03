Про це Сак сказав у інтерв'ю bbc.

За його словами, Лисичанськ не перебуває під повним контролем російських військ, попри заяву міністра оборони Росії Сергія Шойгу, який прозвітував президенту РФ Володимиру Путіну про повну окупацію Луганської області.

Він додав, що ситуація в місті була "дуже напруженою вже досить довго", а росіяни "безупинно атакували місто".

"Для українців цінність людського життя є головним пріоритетом, тому інколи ми можемо відступати з певних територій, щоб у майбутньому їх відвоювати", – зазначив Сак.

Він наголосив, що навіть у разі повного захоплення Луганщини, битва за Донбас не буде закінчена.

"Є інші великі міста на Донбасі, зокрема на Донеччині, які перебувають під контролем українських військ. Це міста, які останні декілька днів були об'єктами жорстких ракетних, артилерійських обстрілів, але битва за Донбас ще не закінчена", - запевнив Сак.

3 липня Сергій Шойгу заявив, що російські окупанти, нібито, повністю захопили Луганську область.

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