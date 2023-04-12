У Міноборони України відреагували на витік секретних документів США

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Якщо плануються військові операції (якщо ми говоримо про Україну), то про планування спецоперації знають дуже вузьке коло осіб. Виток і ризик витоку є дуже мінімальним. Його не можна повністю заперечити (є технічні засоби зняття інформації), з нашого боку таких витоків поки що не було. Якщо ми говоримо про питання, з якими обізнане велике коло осіб, то безумовно з одного боку застосовуються заходи безпеки, з іншого – ми повинні розуміти, що такий ризик витоку завжди є", – розповіла Ганна Маляр.

Маляр також нагадала про дії ЗСУ під час деокупації Харківщини чи Київщини.

"Ніхто наперед це не обговорював. ЗСУ тихо робили свою справу", – додала заступниця міністра оборони України.