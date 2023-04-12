У Міноборони України відреагували на витік секретних документів США
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр висловилась стосовно витоку секретних документів США
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
"Якщо плануються військові операції (якщо ми говоримо про Україну), то про планування спецоперації знають дуже вузьке коло осіб. Виток і ризик витоку є дуже мінімальним. Його не можна повністю заперечити (є технічні засоби зняття інформації), з нашого боку таких витоків поки що не було. Якщо ми говоримо про питання, з якими обізнане велике коло осіб, то безумовно з одного боку застосовуються заходи безпеки, з іншого – ми повинні розуміти, що такий ризик витоку завжди є", – розповіла Ганна Маляр.
Маляр також нагадала про дії ЗСУ під час деокупації Харківщини чи Київщини.
"Ніхто наперед це не обговорював. ЗСУ тихо робили свою справу", – додала заступниця міністра оборони України.
- 6 квітня видання The New York Times написало про витік засекречених документів, в яких детально описані плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом. Пентагон почав розслідування.
- Майже відразу ж у соціальних мережах з'явилася нова порція таємних документів, які, ймовірно, розкривають секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу і Китаю.
- Вже 8 квітня у Головному управління розвідки повідомили, що так звані засекречені військові документи про плани наступу ЗС України насправді є підробкою та спецоперацією російських спецслужб. РФ могла підробити документи, щоб зірвати західну допомогу Україні.
- 9 квітня журналісти-розслідувачі Bellingcat з'ясували, що першоджерелом "злитих" секретних документів Пентагону про контрнаступ Збройних Сил України був сервер на Discord.
- CNN повідомило, що українське командування змінило деякі свої військові плани після того, як стався витік секретних документів Пентагону у мережу.
- В Пентагоні досі оцінюють масштаби витоку секретних документів, які також пов'язані з Україною. Радник офісу президента Михайло Подоляк своєю чергою зазначив, що документи не містили даних про контрнаступ ЗСУ.
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