Про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна" розповів очільник міністерства міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

"Ми обраховуємо їх (збитки, – ред.) з перших днів повномасштабного вторгнення, але для того, щоби захистити і довести кожен з понад 2 тисяч кейсів збитків довкіллю у міжнародних судах, нам необхідно їх так зафіксувати, щоб у них не сумнівалася жодна країна світу. Як один з варіантів, може бути визнання міжнародною спільнотою вже чинних українських методик, якщо це дозволить доводити збитки у міжнародних судах і прискорить цей процес", – сказав міністр.

При цьому він зазначив, що процес відшкодування збитків теоретично може тривати десять, а то й більше років, але Україна прагне добитися їх швидше, аби кошти не "з'їла" інфляція.

"Зараз Україна має 5 зареєстрованих у Мінюсті методик визначення збитків довкіллю за різними напрямами (водні ресурси, ґрунти, атмосферне повітря, лісовий фонд, Азовське та Чорне моря), і за ними вже нараховано 1,3 трлн грн таких збитків з початку війни. Наразі завершуються роботи над ще двома методиками визначення збитків надрам та заповідному фонду", - підкреслив чиновник.

В "Енергоатомі" забили на сполох через ситуацію на Запорізькій атомній електростанції. За даними компанії, окупанти спровокували там екологічну катастрофу, внаслідок їхніх дій може загинути близько тисячі тонн риби.

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