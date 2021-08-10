У Мінрегіоні назвали будівельні послуги, які можна отримати онлайн у "Дії"

Про це повідомляє Урядовий портал.



Згідно з повідомленням, у ЄДЕССБ на порталі "Дія" наразі можна отримати одинадцять послуг. Серед них, зокрема, отримання дозволу на виконання будівельних робіт, декларації про готовність до експлуатації об'єктів СС1 та видачу будівельного паспорта.



За словами міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова, функціонал ЄДЕССБ постійно оновлюється.



"У майбутньому опції зростатитимуть. Це важливо, адже завдяки діджиталізації у сфері будівництва мінімізується паперовий документообіг та контакт між суб'єктами. Відтак, знижується рівень корупції", - зазначив Чернишов.



У пресслужбі додали, що через Дію можна також внести зміни або анулювати дозвіл на виконання будівельних робіт, отримати сертифікат про прийняття об'єкта в експлуатацію тощо.



Зазначається, що для отримання цих послуг знадобиться особистий електронний підпис. Необхідно зареєструватися або авторизуватися на порталі Дія у "кабінеті громадянина" та заповнити онлайн-форму на отримання послуги. Статус послуги можна перевірити у кабінеті.

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