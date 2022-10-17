У Мінреінтеграції розповіли, як українцям уберегтися від бойових безпілотників

Дрони-камікадзе можуть нести кілька десятків кілограмів вибухівки та при влучанні створюють потужну ударну хвилю, повідомляють у Мінреінтеграції.

На щастя, більшість ворожих БПЛА нашій ППО вдається збити, але власна безпека понад усе. Мінреінтеграції зібрало поради про те, як розпізнати БПЛА та уберегтися від цієї зброї.

Так, у Міністерстві зазначають: двигун БПЛА "Шахед" гучний. При наближенні у повітрі чути звук, схожий на двигун мопеда чи бензопили. Тому, якщо людина почує такий звук, їй необхідно сховатися в укриття - підвали, цокольні поверхи, підземні паркінги, переходи або дотримуватися правила "двох стін".

Також Мінреінтеграції застерігає - не залишайтеся у транспорті. Вийдіть та відбіжіть подалі від дороги. Знайдіть укритття подалі від військових, стратегічних об'єктів та адміністративних установ.

Візьміть до уваги - не ховайтеся у під'їздах, під арками, на сходових майданчиках, у підвалах панельних будинків, біля автомобільної техніки, автозаправних станцій тощо.

11 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що за даними української розвідки Росія замовила в Ірану 2,4 тис. дрони "Шахід".

17 жовтня Росія запустила 28 дронів-камікадзе у бік Києва. В небі центральних регіонів країни ЗСУ збили 11 безпілотників. Деякі з іранських "шахідів" влучили в об'єкти енергетичної інфраструктури, а також в житловий будинок в одному з районів столиці — загинули 4 людей, у тому числі вагітна жінка.

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