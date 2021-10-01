У Мінську спалили автомобіль керівника судових експертів, який вів справи опозиції
У Мінську спалили автомобіль голови Комітету судових експертиз Олексія Волкова
Про це повідомляє Telegram-канал NEXTA.
У повідомленні сказано, що ця організація "вивантажує дані з телефонів затриманих, а також за відбитками пальців шукає тих, хто розвішує протестну символіку".
До цього Волков "працював в Слідчому комітеті, де вів "політичні" справи, в тому числі "справу Тихановського" (блогера Сергія Тихановського, чоловіка лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської, – ред.), через що потрапив до санкційного списку Євросоюзу".
- 28 вересня у Білорусі вбили працівника КДБ, це сталося під час так званого антитерористичного рейду силовиків Лукашенка.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.49
Купівля 26.49Продаж 26.71
-
EUR
Купівля 30.6Продаж 31.03
- Актуальне
- Важливе