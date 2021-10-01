У Мінську спалили автомобіль керівника судових експертів, який вів справи опозиції

Про це повідомляє Telegram-канал NEXTA.

У повідомленні сказано, що ця організація "вивантажує дані з телефонів затриманих, а також за відбитками пальців шукає тих, хто розвішує протестну символіку".

До цього Волков "працював в Слідчому комітеті, де вів "політичні" справи, в тому числі "справу Тихановського" (блогера Сергія Тихановського, чоловіка лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської, – ред.), через що потрапив до санкційного списку Євросоюзу".





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