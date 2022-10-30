У Мінську заборонили святкувати Гелловін, - ЗМІ
У Мінську Ботанічний сад скасував Гелловін і не попередив відвідувачів
Про це повідомило видання Tohcka.by.
"Вчора ввечері перевірили ще раз все, приїхали племінники, вирушили на обіцяну програму з фокусниками, відьмами та іншим. Купили квиток. На вході нічого не сказали. Пройшли весь парк і дізналися, що там нічого немає. А з нами сотні інших діток із мамами", – написав на редакційну пошту мінчанин.
Також повідомляється, що в Ботанічному саду по телефону інформаційного сектора, який вказано на сайті, виданню відповіли, що проводити цей захід заборонив Мінміськвиконком, і запропонували звернутися туди за всіма подробицями.
Афіша на сайті Ботанічного саду передбачала на 29 та 30 жовтня насичену розважальну програму за участю відьом, творчі майстер-класи для дітей, шоу фокусника, ефектну фотозону, тематичні декорації, конкурс на найкращий костюм та подарунки для найактивніших. Наразі відповідну сторінку видалено, і перехід за посиланням видає "помилку 404".
- 29 жовтня стало відомо, що під час святкування Гелловіну в Сеулі постраждало щонайменше 146 людей.
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