У Мінцифри анонсували нові сервіси у "Дії"
У "Дії" будуть нові сервіси
Про це заявила керівниця проєктів цифрової трансформації Міністерства цифрової трансформації України Оксана Літвінова, передає РБК-Україна.
З'являться нові сервіси:
- можна буде отримувати повідомлення про судове засідання;
- можливість сплати штрафу за постановою про адміністративне правопорушення;
- отримання електронного судового рішення, яке можна буде подавати до органів державної влади в електронному форматі.
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