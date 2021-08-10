У Мінцифри пояснили, чому електронний паспорт безпечніший за паперовий

Про це Вискуб сказав під час брифінгу, передає Еспресо.TV.



"Чому ми вважаємо, що електронний паспорт є безпечніший ніж його паперовий аналог. Просте пояснення: ми з вами все життя в різних ситуаціях залишали паперову копію в банках, в інших установах, і ніхто з нас не розумів, як ці копії паперових паспортів потім використовуються. Цих копій багато на руках у зловмисників, багато таких копій в мережі інтернет продається. Якщо ми кажемо про надання електронної копії цифрового паспорту, то така електронна копія завжди підписується електронним підписом і ми чітко розуміємо, коли була надана ця копія", - сказав Вискуб.



Крім того, додав він, на копії залишається спеціальна мітка, яка також підписується електронним підписом, в якій зазначається, кому саме було надано цю копію. При цьому, така копія не може бути використана двічі.

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