У Мінцифрі розповіли, коли в "Дії" з'являться довідки про ПЛР-тести і одужання від COVID-19

Про це пише ТСН.



За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, довідка про одужання від COVID-19 може стати доступною у застосунку "Дія" вже на цьому тижні, як і інформація про ПЛР-тести.



Зазначається, що довідка про одужання буде діяти впродовж 90 днів. Однак, інформація, як рахувати ці дні, у Міністерстві охорони здоров'я (МОЗ) та Мінцифрі відрізняється. За інформацією МОЗ, довідку зможуть отримати лише ті, хто одужав після запуску цієї функції в "Дії". За словами Федорова, Мінцифри передбачило, що довідку зможуть згенерувати всі, хто одужував за останні 90 днів. Кінцеві деталі уряд ще узгоджує.



Федоров зауважив, що для формування сертифікату в "Дії" лікар має обов'язково внести інформацію про одужання пацієнта в електронну систему охорони здоров'я. На цій основі буде формуватися COVID-сертифікат, який буде дійсний 90 днів.



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