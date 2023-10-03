"У міськраді є "ждуни": депутат пояснив, чому Запоріжжя не підтримало збереження ПДФО на місцях

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Неприпустимо забирати ПДФО посеред року, це може зупинити закупівлі для військових. На сесії міськради тільки 35 депутатів проголосували за те, щоб внести це питання та прийняти рішення. Незабаром ми покажемо поіменне голосування й Запоріжжя дізнається про тих депутатів, які не зацікавлені, щоб місто розвивалося", - зауважив Кирильчук.

За його словами, у Запорізькій міськраді є "ждуни" в залі.

"ПДФО - це не тільки про розвиток міста, це про пряму допомогу військовим частинам. У Запорізькій міськраді є "ждуни" в залі. Фракція "Слуга Народу" теж не підтримала цю ініціативу, тому що підтримує загальний курс центральної влади. Вони вважають, що треба забрати ПДФО й створити корупційний ризик. У цьому випадку військові не отримають допомоги, а потім додасться ВЦА, що дозволить простіше й швидше привласнювати кошти", - підкреслив Кирильчук.

Нагадаємо, Мінфін пропонує з 1 жовтня 2023 року перераховувати весь ПДФО військових і силовиків в державний бюджет. Це – відкриття скриньки Пандори та невдала ідея з цілої низки причин. Депутати фракції "ЄС" ініціювали звернення до президента і парламенту з вимогою не допустити вилучення коштів з місцевих бюджетів на користь центральної влади

Органи місцевого самоврядування по всій Україні приймають рішення про звернення до влади щодо збереження "військового" ПДФО у бюджетах громад























