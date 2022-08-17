У "МНС Криму" заявили, що внаслідок вибухів складу біля Джанкоя пошкоджено 9 багатоквартирних і 70 приватних будинків
За попередніми даними внаслідок детонації боєприпасів поблизу Джанкоя пошкоджено 9 багатоквартирних та близько 70 приватних будинків
Про це повідомляється на сайті "МНС Криму".
"У нас є інформація про 9 пошкоджених багатоквартирних та близько 70 приватних будинків. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні з посиланням на главу відомства Сергія Садаклієва. За його словами, "в повному обсязі до робіт приступлять після розмінування та проведення слідчих дій".
Голова Криму Сергій Аксьонов повідомив у своєму телеграм-каналі, що у Травневому також пошкоджено будинки загальноосвітньої школи та адміністрації поселення.
Видання нагадує, що в результаті вибухів постраждали двоє людей. Введено 5-кілометрову зону оточення. Евакуйовано близько 3 тис. осіб. Внаслідок детонації було пошкоджено ділянку залізниці на півночі півострова. Її відновили за кілька годин, але це призвело до затримки поїздів та коригування їхнього маршруту. Також збитки завдано ЛЕП та електропідстанції. У міноборони РФ назвали подію диверсією, прокуратура порушила кримінальну справу.
- Нагадаємо, у Джанкойському районі окупованого Росією Криму вранці 16 серпня було чути вибухи і видно чорний дим. У міноборони Росії підтвердили вибухи на складі з боєприпасами.
- Ввечері 16 серпня з'явились перші фото, які підтверджують, що детонація та пожежа майже закінчились і видно значні руйнування.
- Боєприпаси перестали детонувати лише сьогодні зранку.
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