У Молдові депутати від блоку комуністів та соціалістів оскаржують обмеження на трансляцію телеканалів РФ
У Молдові соціалісти намагаються оскаржити обмеження на трансляцію телеканалів РФ, які ввели згідно із новим законом про боротьбу з дезінформацією
Про це інформує Європейська Правда.
Зазначається, що депутати від блоку комуністів та соціалістів Молдови Адела Рейляну та Григорій Новак звернулися до конституційного суду країни щодо закону про боротьбу з дезінформацією. Вказаний закон передбачає обмеження трансляції російських телеканалів у Молдові.
"На думку депутатів, поправки встановлюють невідповідні норми, спрямовані на запровадження цензури загальнодоступної "незручної" інформації, а також запроваджують заходи, спрямовані на притягнення до відповідальності за "дезінформацію" та не в останню чергу дозволяють здійснити "задушення" суб'єктів економічної діяльності", – прокоментувала політсила.
- Нагадаємо, 19 червня президентка Молдови Майя Санду підписала закон про інформаційну безпеку, яким заборонено російську пропаганду на ТБ
- 3 червня парламент Молдови ухвалив закон про боротьбу з дезінформацією та пропагандою
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