У Молдові депутати від блоку комуністів та соціалістів оскаржують обмеження на трансляцію телеканалів РФ

Про це інформує Європейська Правда.

Зазначається, що депутати від блоку комуністів та соціалістів Молдови Адела Рейляну та Григорій Новак звернулися до конституційного суду країни щодо закону про боротьбу з дезінформацією. Вказаний закон передбачає обмеження трансляції російських телеканалів у Молдові.

"На думку депутатів, поправки встановлюють невідповідні норми, спрямовані на запровадження цензури загальнодоступної "незручної" інформації, а також запроваджують заходи, спрямовані на притягнення до відповідальності за "дезінформацію" та не в останню чергу дозволяють здійснити "задушення" суб'єктів економічної діяльності", – прокоментувала політсила.

Нагадаємо, 19 червня президентка Молдови Майя Санду підписала закон про інформаційну безпеку, яким заборонено російську пропаганду на ТБ

3 червня парламент Молдови ухвалив закон про боротьбу з дезінформацією та пропагандою

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