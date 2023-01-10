У Молдові нині перебувають 80 тис. біженців із України
У Молдові станом на 9 січня 2023 року залишаються 80 тисяч українських біженців. Від початку повномасштабної війни до Молдови в'їхали понад 660 тисяч людей
Такі дані надала 9 січня прикордонна поліція, передає Newsmaker.
За даними прикордонників, із 24 лютого 2022 року до кінця того ж року в Молдову з України в'їхали 739 680 іноземців, з яких 664 059 — громадяни України, включаючи 198 652 неповнолітніх.
Водночас 201 082 українці прибули на кордон із Молдовою пішки.
"Щодо транспортних засобів, то з 24 лютого 2022 по 1 січня 2023 року на молдавсько-українському кордоні було зареєстровано 132 052 авто з іноземними номерами, у тому числі 123 034 транспортні засоби з українськими номерами", - йдеться в повідомленні.
- За даними ООН, число українських біженців у Європі наближається до 8 млн.
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