У Молдові розробили путівник з картою транзитних маршрутів до ЄС для українських біженців

Про це пише Eu neighbours east.



У довіднику міститься карта транзитних маршрутів до ЄС через Республіку Молдова та інформацію, яка може бути корисною для вимушено переселених людей.



Посібник містить посилання та ресурси, які можуть допомогти та скерувати людей на виїзді з України. Довідник повідомляє інформацію про конкретну країну.



Путівник планують розповсюджувати на пунктах пропуску, а електронна версія різними мовами доступна за посиланням.







17 квітня ми повідомляли, що українці, які вирішили залишитися в Молдові, а не їхати в іншу країну Європі, сподіваються, що незабаром зможуть повернутися додому. З початку повномасштабної війни близько 26 000 українців пройшли через кордони Молдови, частина з них залишилась в країні.



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