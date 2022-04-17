Українські біженці залишаються у сусідній Молдові, щоб повернутись додому, - ЗМІ

Про це пише Prestigious Scholarships.



Одеса розташована за 55 км від молдовського прикордонного пункту Паланка.



"Якщо треба, піду пішки",- каже про повернення додому одеситка.



Видання повідомляє, що частина біженців в Молдові живуть у тимчасовому житлі - ліжках, розкладених у спортзалі, двоярусних ліжках у дитячому будинку майже сім тижнів. Вони хочуть повернутися додому до Великодня.



21-річна Олена Мінчева виїхала з Миколаєва і відклала свій шлюб, юридичну освіту та плани купити будинок. Вона перебуває у переобладнаному під приміщення для біженців конференц-центрі, у столиці Молдови Кишиневі. Дівчина була там із сім’єю своєї матері та нареченого.



Місяць – це довгий час, щоб жити в підвішеному стані, каже Олена. Її університетський курс був заморожений, тому що занадто багато студентів не мали часу чи бажання вчитися: "Усе просто на паузі".



Сім’я провела близько 14 днів у бомбосховищі, але пішла після того, як обстріли посилились. Вони переїхали кордон на своєму електромобілі, хвилюючись, що акумулятор розрядиться, перш ніж вони доїдуть.







За словами дівчини, є незаконні способи вивезти її нареченого з країни, але він не хотів їхати. "Я хочу пишатися ним",- каже вона.



З початку повномасштабної війни близько 26 000 українців пройшли через кордони Молдови, але лише невелика частина залишилася, інші ж поїхали до ЄС.

Нагадаємо, Молдова звинуватила російську армію у спробі вербування молдавських громадян на війну проти України.

У Республіці Молдова на офіційному рівні заборонили використання георгіївської стрічки, каратимуть штрафом та громадськими роботами