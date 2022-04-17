Українські біженці залишаються у сусідній Молдові, щоб повернутись додому, - ЗМІ
Українці, які вирішили залишитися в Молдові, а не їхати в іншу країну Європі, сподіваються, що незабаром зможуть повернутися додому
Про це пише Prestigious Scholarships.
Одеса розташована за 55 км від молдовського прикордонного пункту Паланка.
"Якщо треба, піду пішки",- каже про повернення додому одеситка.
Видання повідомляє, що частина біженців в Молдові живуть у тимчасовому житлі - ліжках, розкладених у спортзалі, двоярусних ліжках у дитячому будинку майже сім тижнів. Вони хочуть повернутися додому до Великодня.
21-річна Олена Мінчева виїхала з Миколаєва і відклала свій шлюб, юридичну освіту та плани купити будинок. Вона перебуває у переобладнаному під приміщення для біженців конференц-центрі, у столиці Молдови Кишиневі. Дівчина була там із сім’єю своєї матері та нареченого.
Місяць – це довгий час, щоб жити в підвішеному стані, каже Олена. Її університетський курс був заморожений, тому що занадто багато студентів не мали часу чи бажання вчитися: "Усе просто на паузі".
Сім’я провела близько 14 днів у бомбосховищі, але пішла після того, як обстріли посилились. Вони переїхали кордон на своєму електромобілі, хвилюючись, що акумулятор розрядиться, перш ніж вони доїдуть.
За словами дівчини, є незаконні способи вивезти її нареченого з країни, але він не хотів їхати. "Я хочу пишатися ним",- каже вона.
З початку повномасштабної війни близько 26 000 українців пройшли через кордони Молдови, але лише невелика частина залишилася, інші ж поїхали до ЄС.
- Нагадаємо, Молдова звинуватила російську армію у спробі вербування молдавських громадян на війну проти України.
- У Республіці Молдова на офіційному рівні заборонили використання георгіївської стрічки, каратимуть штрафом та громадськими роботами
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.45
Купівля 30.45Продаж 31.97
-
EUR
Купівля 32.76Продаж 34.54
- Актуальне
- Важливе