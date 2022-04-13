У моргах Дніпра понад півтори тисячі трупів російських солдатів, які ніхто не хоче забирати, - заступник мера
Заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко заявив, що у моргах міста назбиралося понад півтори тисячі трупів російських окупантів
Про це Лисенко заявив у інтерв'ю виданню "Настоящее время".
За його словами, у моргах Дніпра уже чотири рефрижератори забиті трупами російських солдатів.
"Зараз у моргах Дніпра понад півтори тисячі загиблих російських солдатів, яких ніхто не хоче забирати. Вони лежать у рефрижераторах. Ми сподіваємося, що хтось із російських матерів зможе приїхати та забрати своїх синів, яких вони ростили все життя. У нас уже чотири рефрижератори забиті трупами російських солдатів. Як би там не було, але це чиїсь діти. Ми організуємо це все, хай хоча б заберуть трупи своїх синів", - закликав Лисенко.
- З 24 лютого до 13 квітня окупанти втратили в Україні близько 19800 військових, 1964 бронемашини, 739 танків, 358 систем артилерії, 158 літаків і 143 гелікоптери.
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