У моргах Дніпра понад півтори тисячі трупів російських солдатів, які ніхто не хоче забирати, - заступник мера

Про це Лисенко заявив у інтерв'ю виданню "Настоящее время".

За його словами, у моргах Дніпра уже чотири рефрижератори забиті трупами російських солдатів.

"Зараз у моргах Дніпра понад півтори тисячі загиблих російських солдатів, яких ніхто не хоче забирати. Вони лежать у рефрижераторах. Ми сподіваємося, що хтось із російських матерів зможе приїхати та забрати своїх синів, яких вони ростили все життя. У нас уже чотири рефрижератори забиті трупами російських солдатів. Як би там не було, але це чиїсь діти. Ми організуємо це все, хай хоча б заберуть трупи своїх синів", - закликав Лисенко.

З 24 лютого до 13 квітня окупанти втратили в Україні близько 19800 військових, 1964 бронемашини, 739 танків, 358 систем артилерії, 158 літаків і 143 гелікоптери.

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