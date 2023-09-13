У Москві повідомляють про вибухи. Дим зафіксували неподалік Останкінської вежі

Про це вибухи у Москві повідомляють російські ЗМІ.

Відео поширює місцевий телеграм-канал Ateo Breaking. На ролику помітно сильний дим неподалік Останкінської телевежі.

При цьому жоден з пропагандистських російських офіційних ЗМІ не повідомив про вибухи. Мер Москви Сергій Собянін ігнорує ситуацію, те саме стосується і МНС Росії.

Атака на Москву 7 вересня: що відомо

У четвер, 7 вересня, мер Москви Сергій Собянін повідомив про чергову атаку безпілотника на столицю РФ та заявив про роботу ППО.

Зазначалося, що уламки впали неподалік аеропорту "Жуковський". У сусідніх будинках повилітали шибки з вікон.

Однак за словами міського голови Москви, руйнувань та постраждалих на місці падіння уламків тоді не було.

Водночас у МНС РФ повідомляли про велику пожежу у Підмосков'ї, не зазначаючи точної локації.

Міноборони РФ традиційно звинуватив у атаці Україну. Там додали, що того дня ще два дрони начебто збили і над Ростовською областю РФ.