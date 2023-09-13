У Москві повідомляють про вибухи. Дим зафіксували неподалік Останкінської вежі
У ніч з 12 на 13 вересня неподалік Останкінської вежі у Москві нібито прогриміли вибухи
Про це вибухи у Москві повідомляють російські ЗМІ.
Відео поширює місцевий телеграм-канал Ateo Breaking. На ролику помітно сильний дим неподалік Останкінської телевежі.
При цьому жоден з пропагандистських російських офіційних ЗМІ не повідомив про вибухи. Мер Москви Сергій Собянін ігнорує ситуацію, те саме стосується і МНС Росії.
Атака на Москву 7 вересня: що відомо
У четвер, 7 вересня, мер Москви Сергій Собянін повідомив про чергову атаку безпілотника на столицю РФ та заявив про роботу ППО.
Зазначалося, що уламки впали неподалік аеропорту "Жуковський". У сусідніх будинках повилітали шибки з вікон.
Однак за словами міського голови Москви, руйнувань та постраждалих на місці падіння уламків тоді не було.
Водночас у МНС РФ повідомляли про велику пожежу у Підмосков'ї, не зазначаючи точної локації.
Міноборони РФ традиційно звинуватив у атаці Україну. Там додали, що того дня ще два дрони начебто збили і над Ростовською областю РФ.
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