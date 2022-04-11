Про це написав російський опозиційний політик Ілля Пономарьов.



"Ви будете сміятися, але російські z-джерела повідомили нам про арешт Владислава Суркова, - написав Пономарьов. - "Владислав Сурков перебуває під домашнім арештом. Зараз ведуться слідчі дії у справі про розкрадання коштів на Донбасі з 2014 року".



"Зрештою, міноборонівські завжди Суркова не любили, і можуть мрію видавати за реальність...", - уточнив Пономарьов. - З іншого боку, хоча Путін звільнив ВЮС (Владислава Юрійовича Суркова. - Ред.) з посади свого помічника офіційним наказом ще у лютому 2020 року, досі Сурков, як ніхто, знає ситуацію у сепаратистських псевдореспубліках та має там широкі зв'язки. І він близький до російських "ветеранів Донбасу".



З третього боку, Сурков завжди був дуже близьким до Кадирова і, очевидно, що багато чого академік сам не вигадує, а слідує заповітам ВладиславЮрійовича... Чекаємо підтвердження або спростування інформації про арешт Суркова", - написав Пономарьов.



Довідково. Владислав Сурков (справжнє ім'я - Асланбек Андарбекович Дудаєв). Помічник президента Російської Федерації (2013—2020). Заступник голови Уряду Російської Федерації (2011—2013), керівник апарату уряду Російської Федерації (2012—2013). Перший заступник керівника адміністрації президента Росії (2008—2011), заступник керівника адміністрації президента Росії і помічник президента Російської Федерації Володимира Путіна (2004—2008). 25 січня 2020 року директор Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков повідомив, що помічник президента РФ Володимира Путіна Владислав Сурков залишив держслужбу "у зв'язку зі зміною курсу на українському напрямку". Водночас прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що указу про відставку Владислава Суркова з поста помічника президента РФ немає. Коментуючи питання, чи дійсно у політиці Москви щодо України відбулися зміни, які коректно називати зміною курсу, Пєсков заявив: "Будь-які міркування на цю тему — це особиста точка зору". Джерело - Вікіпедія.

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