У Москві зупиняли роботу трьох аеропортів: є чисельні затримки та скасування рейсів
У Москві зупиняли роботу трьох аеропортів: не приймали та не відправляли рейси у "Внуково", "Домодєдово" та "Шереметьєво"
Про це повідомляє РІА "Новости".
Видання зазначає, що у трьох московських аеропортах - "Внуково", "Домодєдово" та "Шереметьєво" - щонайменше 13 рейсів затримано та чотири скасовано.
Російські телеграм-канали повідомляють, що у столиці оголошено сигнал "Килим" ,який передбачає зупинку роботи аеропортів.
Відзначимо, що раніше зупинці роботи летовищ передувала атака дронів. Цього разу поки про приліт дронів до Москви нічого не відомо.
- Відзначимо, що останнім часом стали регулярними атаки дронів на Москву. Майже кожна з них супроводжується закриттям аеропортів столиці РФ. А це означає скасування, затримку, або перенаправлення рейсів. Міноборони РФ звинувачує у атаках Україну, проте Київ не підтверджує їх. Попередня атака відбулась у ніч на 7 вересня.
- 8 вересня Єгипетська авіакомпанія Red Sea Airlines оголосила про зупинення рейсів до Москви. Раніше про припинення польотів у Москву оголосила авіакомпанія "Туркменістан".
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