У Москві зупиняли роботу трьох аеропортів: є чисельні затримки та скасування рейсів

Про це повідомляє РІА "Новости".

Видання зазначає, що у трьох московських аеропортах - "Внуково", "Домодєдово" та "Шереметьєво" - щонайменше 13 рейсів затримано та чотири скасовано.

Російські телеграм-канали повідомляють, що у столиці оголошено сигнал "Килим" ,який передбачає зупинку роботи аеропортів.

Відзначимо, що раніше зупинці роботи летовищ передувала атака дронів. Цього разу поки про приліт дронів до Москви нічого не відомо.