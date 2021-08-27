У МОЗ назвали місця, де найчастіше можна "підхопити" коронавірус
У Міністерстві охорони здоров’я назвали три місця, де люди найчастіше заражаються коронавірусом
Про це в інтерв'ю BBC заявив головний санлікар України Ігор Кузін.
Так, Кузін назвав три місця, де найчастіше можна "підхопити" коронавірус:
- родина, коли святкують весілля, чи якісь великі домашні свята без дотримання правил;
- професійні колективи;
- інфікування за кордоном.
Також є ризик інфікуватися у релігійному закладі.
"Там часто не дотримуються вимог індивідуального захисту. Однак сказати, що це ключовий чинник, який нам дає найбільше хворих, не можна", - сказав він.
Кузін зауважив, що менше шансів інфікуватися у відкритому просторі, ніж у закритому.
"У метро треба використовувати маски. Але святкування будь-якого свята - це відповідальність кожного українця", - додав він.
- Міністерство охорони здоров'я поки не планує скасовувати масковий режим в Україні.
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