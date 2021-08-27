У МОЗ назвали місця, де найчастіше можна "підхопити" коронавірус

Про це в інтерв'ю BBC заявив головний санлікар України Ігор Кузін.

Так, Кузін назвав три місця, де найчастіше можна "підхопити" коронавірус:

родина, коли святкують весілля, чи якісь великі домашні свята без дотримання правил;

професійні колективи;

інфікування за кордоном.

Також є ризик інфікуватися у релігійному закладі.

"Там часто не дотримуються вимог індивідуального захисту. Однак сказати, що це ключовий чинник, який нам дає найбільше хворих, не можна", - сказав він.

Кузін зауважив, що менше шансів інфікуватися у відкритому просторі, ніж у закритому.

"У метро треба використовувати маски. Але святкування будь-якого свята - це відповідальність кожного українця", - додав він.



Міністерство охорони здоров'я поки не планує скасовувати масковий режим в Україні.

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