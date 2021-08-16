У МОЗ назвали умови переходу регіонів у "жовту" карантинну зону
Головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що "жовту" карантинну зону буде запроваджено в регіоні у разі фіксування епідеміологічних показників не у межах норми протягом трьох днів
Про це він заявив в інтерв'ю Укрінформу.
"Лише у тому випадку, коли ми будемо бачити перевищення впродовж трьох і більше днів по одному регіону, то область може ініціювати через відповідну комісію ТЕБ та НС на локальному рівні перехід на наступний рівень епіднебезпеки", - наголосив Кузін.
Він зазначив, що МОЗ працює з кожною областю окремо і зараз не бачить таких лідерів, стосовно яких треба вводити навіть жовтий рівень епіднебезпеки.
"Навіть показники в Києві, незважаючи на те, що інколи зростає госпіталізація, ще не перевищують граничні, і, відповідно, немає підстав говорити, що треба переходити на інший рівень", - додав головний санлікар.
- Нагадаємо, Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин та режим надзвичайної ситуації до 1 жовтня.
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