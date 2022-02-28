У МОЗ розповіли, що важливо мати в аптечці для бомбосховища

Список необхідних медикаментів опублікували в пресслужбі МОЗ.

У відомстві наголошують, що крім теплих речей, води та продуктів необхідно взяти з собою аптечку. Список необхідних препаратів і предметів:

пластирі різних розмірів;

активоване вугілля від інтоксикації;

препарат для зниження жару;

препарат для знеболення;

протиалергічний препарат;

ліки від діареї;

ліки від шлункової інфекції;

краплі на випадок інфекційно-запальних захворювань очей;

ліки, що ви приймаєте (дозування щонайменше на тиждень) з описом способу застосування та дози;

запас масок;

термометр.

У МОЗ також нагадують, якщо ви маєте хронічні захворювання та приймаєте систематичне лікування, не забувайте взяти необхідні ліки з собою.

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