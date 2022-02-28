У МОЗ розповіли, що важливо мати в аптечці для бомбосховища
В Міністерстві охорони здоров'я нагадали, які препарати важливо взяти з собою, якщо ви перебуваєте в бомбосховищі під час вторгнення російських військ в Україну.
Список необхідних медикаментів опублікували в пресслужбі МОЗ.
У відомстві наголошують, що крім теплих речей, води та продуктів необхідно взяти з собою аптечку. Список необхідних препаратів і предметів:
- пластирі різних розмірів;
- активоване вугілля від інтоксикації;
- препарат для зниження жару;
- препарат для знеболення;
- протиалергічний препарат;
- ліки від діареї;
- ліки від шлункової інфекції;
- краплі на випадок інфекційно-запальних захворювань очей;
- ліки, що ви приймаєте (дозування щонайменше на тиждень) з описом способу застосування та дози;
- запас масок;
- термометр.
У МОЗ також нагадують, якщо ви маєте хронічні захворювання та приймаєте систематичне лікування, не забувайте взяти необхідні ліки з собою.
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