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Головна Культура У музеї "Пирогово" відкрилась виставка за мотивами фільму "Памфір"

У музеї "Пирогово" відкрилась виставка за мотивами фільму "Памфір"

25 червня, 2023 неділя
13:00
Культура виставка "Додому до Памфіра"

У Національному музеї народної архітектури та побуту України відкрили унікальну експозицію "Додому до Памфіра". На виставці представлять костюми, реквізит, обрядові маски, ескізи й розкадрування сцен фільму "Памфір"

Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.

Виставка “Додому до Памфіра” представляє костюми, реквізит, обрядові маски, ескізи та розкадрування сцен фільму “Памфір” режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука. Також там представлені фото- і відеоматеріали про створення кінокартини, про живу народну традицію Маланки та про особливу художню реальність фільму.

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Організаторами експозиції виступили кінокомпанія Bosonfilm, Національний музей народної архітектури та побуту України у співпраці з Національним центром "Український Дім". Також з нагоди відкриття експозиції 24 червня відбувся спеціальний показ кінострічки просто неба.

Відвідати виставку можна буде з 24 червня у Національному музеї народної архітектури та побуту України, м. Київ, вул. Академіка Тронька, 1.

Що відомо про фільм "Памфір"

У центрі сюжету - історія заробітчанина Леоніда на прізвисько Памфір, який через спонтанний вчинок сина змушений заради родини повернутися до кримінального минулого.

Важливо, що це повернення відбувається на фоні життя звичайного прикордонного українського села на заході України, де люди часто-густо через відсутність можливості інакших заробків живуть з контрабанди, а цю контрабанду жорстко контролює офіційне місцеве начальство. Те, як показано життя контрабандистів і ті ризики, яких вони зазнають, переконують, що режисер (який водночас є і автором сценарію) досконало вивчив тему перш ніж братися за такий непростий матеріал. 

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Важлива характеристика фільму - дуже природня гра акторів. Жодного натяку на несправжність чи фальшивість. Актори не грають - вони проживають життя своїх персонажів. Головний герой драми Олександр Яцентюк (Памфір) та його кіношна сім'я - Соломія Кирилова (Олена) й Станіслав Потяк (Назар) дуже гармонічно використовують буковинський діалект. 

Премʼєра стрічки відбулася у травні 2022 року на Каннському кінофестивалі. Загалом картину було відібрано до участі у програмах понад 40 кінофестивалів у 25 країнах світу. А виставку "Памфірова Маланка. Танець смерті та життя" показували в Українському домі.

23 березня фільм "Памфір" вийшов у широкий прокат в Україні. Допрем'єрний показ стрічки відбувся 19 березня у Львові.

22 червня, стрічка режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука "Памфір" зʼявилася на американській платформі Netflix.

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