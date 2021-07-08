У МВФ назвали основні напрями структурних реформ в Україні

Про це голова місії МВФ в Україні Іванна Владкова-Холлар сказала у виступі на Міжнародній конференції з питань реформ в Україні у Вільнюсі, передає Укрінформ.

“Ми бачимо необхідність трьох напрямів структурних реформ в Україні. Це юридична та фінансова система, розвиток конкурентоспроможних ринків товарів. Реформування юридичної системи обов’язково вплине на зміни по інших напрямках. Наприклад, зміцнення доброчинності судової влади допоможе створити рівні права для іноземних та національних інвесторів, дозволить краще розглядати позови кредиторів і врегульовувати спори, допоможе знизити ризики в наданні банківських кредитів”, - наголосила вона.

Владкова-Холлар зазначила, що Україна з 2014 року втілила багато змін, особливо зважаючи на складні умови, але все ще відстає від європейських партнерів. Вона назвала недовіру до судової влади та поширену корупцію найголовнішими перешкодами до сталого розвитку.

“Ці реформи непрості та вимагають перспективного бачення, але наслідки ефективного та успішного реформування будуть величезними. Посилюючи юридичну систему, дерегулюючи монополізовані ринки, посиляться можливості для торгівлі. Розширюючи можливості ринку землі, Україна може додати 2-4% до показників зростання, що наблизить країну до темпів зростання інших європейських держав та підвищить рівень життя українців”, - додала вона.

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