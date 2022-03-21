У МВС попередили водіїв про покарання за використання відеореєстраторів

Про це в етері національного телемарафону заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, повідомляє Еспресо.TV.

За його словами, у порушників вилучатимуть відеореєстратори, а транспортні засоби можуть відправляти на штрафмайданчик.

"Реєстратор буде вилучено через те, що це воєнний час. Я думаю, що людину затримають, з нею будуть проводити доволі жорстку бесіду. Я думаю, що у цих випадках машину навіть можна забирати на штрафмайданчик", - розповів Денисенко.

Він додав, що зараз інформація, яка потрапляє на відеореєстратори може допомагати ворогу.

"Реєстратори – це та річ, яка може дати можливість ворогу вбивати наших людей", - сказав Денисенко.

20 березня повідомлялося, що у Київській області водіям заборонили використовувати відеореєстратори, аби уникнути розголошення інформації.

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