У МВС заявили, що українці повинні бути готові до ракетної атаки РФ "завтра-післязавтра"
Нова ракетна атака Росії по Україні можлива "завтра-післязавтра", тому людям не слід ігнорувати сигнали повітряної тривоги
Про це в ефірі телемарафону 28 листопада сказав радник голови МВС Вадим Денисенко.
"Попередні тижні ми бачили, що для підготовки такого масованого удару їм потрібно від 7 до 14 днів. Від сьогодні ми повинні бути готові до того, що будь-якої миті росіяни можуть приступити до масованої атаки", - сказав він.
За його словами, обстріл може відбутись "завтра-післязавтра", тому людям, по-перше, не слід ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а по-друге, варто зробити запаси води й зарядити ґаджети.
- В ОК "Південь" попереджали, що росіяни вперше за останні кілька днів вивели в Чорне море ракетоносій, що може свідчити про підготовку до обстрілу.
- Раніше розвідка перелічила іноземні компанії, які постачають Росії чипи для ракет.
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