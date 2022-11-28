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Війна з Росією: хроніка
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У МВС заявили, що українці повинні бути готові до ракетної атаки РФ "завтра-післязавтра"

28 листопада, 2022 понедiлок
13:31
війна з Росією ракета

Нова ракетна атака Росії по Україні можлива "завтра-післязавтра", тому людям не слід ігнорувати сигнали повітряної тривоги

Про це в ефірі телемарафону 28 листопада сказав радник голови МВС Вадим Денисенко.

"Попередні тижні ми бачили, що для підготовки такого масованого удару їм потрібно від 7 до 14 днів. Від сьогодні ми повинні бути готові до того, що будь-якої миті росіяни можуть приступити до масованої атаки", - сказав він.

За його словами, обстріл може відбутись "завтра-післязавтра", тому людям, по-перше, не слід ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а по-друге, варто зробити запаси води й зарядити ґаджети.

  • В ОК "Південь" попереджали, що росіяни вперше за останні кілька днів вивели в Чорне море ракетоносій, що може свідчити про підготовку до обстрілу.
  • Раніше розвідка перелічила іноземні компанії, які постачають Росії чипи для ракет.

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