У МЮ знайшли ким замінити тренера Сульшера
Північно-ірландський тренер Брендан Роджерс може очолити англійський "Манчестер Юнайтед"
Про це повідомляє ESPN.
Боси "Манчестер Юнайтед" вивчає кандидатів, які можуть замінити головного тренера Уле-Гуннара Сульшера, якщо він не виправить ситуацію в команді.
Одним з головних претендентів є північно-ірландський тренер Брендан Роджерс, який зараз очолює "Лестер". Кандидатура 48-річного фахівця має підтримку серед керівництва МЮ.
До "Лестера" Роджерс працював із шотландським "Селтіком" та "Ліверпулем", з яким посів друге місце в АПЛ у сезоні-2013/14.
Визначальними для Уле-Гуннар Сульшера стануть три наступних матчі - з "Тоттенгемом" та "Манчестер Сіті" в чемпіонаті Англії та італійською "Аталантою" у Лізі чемпіонів.
Сульшер очолює МЮ з 2018 року.
- Нагадаємо, 24 жовтня у 9-му турі чемпіонату Англії з футболу "Манчестер Юнайтед" поступився на своєму полі "Ліверпулю" з рахунком 0:5.
- 26 жовтня повідомлялося, що новим головним тренером "Манчестер Юнайтед" може стати італієць Антоніо Конте.
- 27 жовтня стало відомо, що норвежець Уле-Гуннар Сульшер буде звільнений з посади головного тренера "Манчестер Юнайтед" у разі невдачі у трьох наступних матчах англійського клубу.
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