У МЮ знайшли ким замінити тренера Сульшера

Про це повідомляє ESPN.



Боси "Манчестер Юнайтед" вивчає кандидатів, які можуть замінити головного тренера Уле-Гуннара Сульшера, якщо він не виправить ситуацію в команді.



Одним з головних претендентів є північно-ірландський тренер Брендан Роджерс, який зараз очолює "Лестер". Кандидатура 48-річного фахівця має підтримку серед керівництва МЮ.



До "Лестера" Роджерс працював із шотландським "Селтіком" та "Ліверпулем", з яким посів друге місце в АПЛ у сезоні-2013/14.

Визначальними для Уле-Гуннар Сульшера стануть три наступних матчі - з "Тоттенгемом" та "Манчестер Сіті" в чемпіонаті Англії та італійською "Аталантою" у Лізі чемпіонів.



Сульшер очолює МЮ з 2018 року.

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