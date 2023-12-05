У Мюнхені через крижаний дощ скасовують авіарейси та призупиняють залізничне сполучення
У вівторок, 5 грудня, через крижаний дощ у Мюнхені тимчасово призупинили авіарейси та залізничне сполучення. Рух на дорогах залишається ускладненим
Про це повідомляє Associated Press.
Всі рейси були скасовані або перенесені з 6 ранку до 12 дня, адміністрація аеропорту попередила, що багато рейсів, запланованих на пізніший час, також можуть змінитися через несприятливі погодні умови.
Аеропорт, другий за величиною в Німеччині, оголосив про тимчасове закриття в понеділок увечері в результаті прогнозу погоди на вівторок.
"Операційні зони будуть очищені від льоду в першій половині дня. План полягає в тому, щоб дозволити повітряний рух відновитися з полудня", - йдеться в повідомленні на сайті аеропорту. - Однак, можна припустити, що більшість рейсів також доведеться скасувати протягом решти дня з міркувань безпеки".
Погодні умови також ускладнили дорожній рух і залізничне сполучення.
Двоє людей загинули в результаті зіткнення легкового автомобіля і тягача з причепом на автобані А8 у Верхній Баварії. За даними поліції, їхній автомобіль занесло під задню частину вантажівки, яка зупинилася поперек автобану в ніч з понеділка на вівторок через замерзлий дощ на дорожньому покритті.
Зокрема, рух на автобані A99 поблизу Мюнхена було перекрито в обох напрямках після того, як 13 автомобілів потрапили в масову аварію.
Залізничний оператор Deutsche Bahn заявив, що рух у регіоні Мюнхена буде ускладнено на кілька днів.
"Наразі доступ до головного вокзалу Мюнхена сильно обмежений. Тому лише кілька поїздів далекого прямування курсують до Мюнхена та з нього", - повідомили на сайті компанії у вівторок.
Залізничне сполучення з австрійськими містами Зальцбург та Інсбрук, а також Цюрих у Швейцарії залишається призупиненим. Також можливі скасування та затримки поїздів в інших частинах південної Німеччини. Пасажирів попросили відкласти другорядні поїздки на середу.
- Зокрема, 2 грудня у південній частині Баварії сніг і ожеледиця спричинили перебої та затори на дорогах і залізницях. Також призупинив роботу аеропорт Мюнхена.
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